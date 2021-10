Mondeville. Basket : cruelle défaite de l'USO Mondeville face à Lattes-Montpellier

Un match de basket compliqué attendait l'USOM (Calvados) contre le champion en titre Lattes-Montpellier (Hérault) ce dimanche 27 novembre 2016, pour la 9e journée de LFB. Cette défaite 73-82 est malgré tout une grosse déception pour les joueuses. Après une grosse entame de match, les Filles prennent rapidement l'ascendant sur leur adversaire du jour pour s'imposer 26-14 dans le premier quart. C'est à partir du 2e quart que Mondeville va manquer de réussite.

Des erreurs qui ne pardonnent pas

Toujours dominatrices dans le jeu, les Mondevillaises vont rater beaucoup de tirs. Trop pour espérer conserver leur avantage, Montpellier prendra l'avantage en milieu de troisième quart (40-41).

Dans le dernier quart, les Filles reprennent brièvement l'avantage, mais finissent par lâcher physiquement pour finalement perdre le dernier quart 19-26. Auteure d'une prestation XXL cet après-midi, (20 points et 16 rebonds) Kim Gaucher est déçue "On a fait un bon match, mais malheureusement on fait quelques erreurs, et ça ne pardonne jamais contre les grosses équipes." Le prochain match des Filles sera samedi prochain, le 3 décembre à 20h, contre le Hainaut Basket (Nord).

