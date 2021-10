L'Agenda en Normandie : vendredi 2 décembre

MANCHE

Demain, rendez-vous dès 17h30 au Haras National de Saint-Lô pour une superbe soirée Téléthon. Participez à des animations à un grand bal et assistez à une gigantesque retraite aux flambeaux au cœur de la ville. L'objectif de l'organisation : réunir au moins 8000 personnes.

Toujours dans le cadre du Téléthon, participez à une grande randonnée nocturne à Carentan-les-Marais. Il s'agit d'un circuit de 9km avec un repas pris tout au long du parcours. Différents ravitaillements sont organisés. 2 horaires de départs à prévoir : le premier à 19h15 ou le seconde, à 20h00. Rendez-vousà la salle Jean Truffaut de Carentan-les-Marais.

CALVADOS

Grande soirée reggae en perspective au Cargö à Caen ce soir dès 20h00 avec Taïro & The Family Band. Taïro est considéré comme la référence en matière de reggae - dancehall dans l’hexagone. Dans ses chansons, il ne cherche pas à prendre la tête, mais plutôt à donner du plaisir. Plus d'infos et résa sur lecargo.fr

Rendez-vous également dès 21h00 ce soir à la Double Croche à Lisieux pour le concert du groupe La Tchoucrav : bien déjantés, tout peut arriver sur scène en fonction de leur humeur du moment et des désirs des fans : salto arrière du bassiste, strip-tease du batteur, tout est possible. Retrouvez le rock de Time Out en première partie. Les infos sur ladoublecroche.wixsite.com.

ORNE

La Quinzaine commerciale continue à Domfront en Poiraie. Pensez y pour acheter vos emplettes des Noël dans les commerces de Domfront participant à l'opération. Recevez également des tickets. 10 000€ de bons d'achat sont à gagner si vous êtes tiré au sort, sachant qu'il y a encore un tirage toutes les semaines jusqu'au 11 décembre.

Samedi et dimanche, c'est le salon du livre du Perche à la salle des fêtes de Soligny-la-Trappe. Samedi retrouvez 44 auteurs nationaux avec des conférences suivi d'un spectacle avec la chanteuse Hélène Gransire. Dimanche notez la presence de 50 auteurs nationaux avec un atelier dessins enfants proposé par Franck Le Melletier.