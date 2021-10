ORNE Soirée musique à Hauterive samedi

Trois groupes sont invités samedi 26 novembre 2016 pour jouer à La Ferme d'hiver. Retrouvez un duo guitare-vois avec Alex & Gaby, un duo de musique festive avec Les génisses dans l'maïs et de la Funk avec Funk Fiction.

Une buvette et de la soupe seront accessibles sur place. La soirée pourra se poursuivre en musique si vous souhaitez danser. Rendez-vous samedi 26 novembre 2016 à partir de 19h30. Entrée à 5€. Camping possible et gratuit sur place.

Plus d'infos sur lafermehauterive.blogspot.fr et la page Facebook de l'événément.

Ecoutez Gaëtan, l'un des organisateurs, nous parler de cette soirée musicale: