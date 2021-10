Jeudi 24 novembre 2016, sur le site universitaire du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), trois mots étaient sur toutes les lèvres lors de la pose de la première pierre de l'espace Lanfry. "Innovation, Formation, Avenir". L'avenir, c'est précisément ce à quoi se destine ce nouveau bâtiment, qui proposera une formation moderne pour les apprentis dans les métiers du BTP.

La vitrine d'une pédagogie innovante

Le nouveau bâtiment a pour vocation de devenir la vitrine d'une pédagogie innovante, notamment grâce à l'utilisation du numérique et la création d'un espace de recherche et de test en BTP.

L'Espace Lanfry s'inscrit également dans une démarche en faveur de l'économie verte. Le futur bâtiment à haut rendement sera écologique et numérique. L'accent sera mis sur les nouveaux outils favorisant la transversalité, devenue indispensable dans les métiers du BTP et de l'éconstruction.

Preuve que la formation des étudiants normands est un sujet incontournable, de nombreux élus et représentants avaient fait le déplacement, notamment David Margueritte, vice-président de la région Normandie en charge de la formation et de l'apprentissage, et Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen Normandie.

Une promesse gravée... dans le béton

Lors de la cérémonie, deux représentants d'élève ont été invités à signer avec l'ensemble des élus et directeurs une promesse... scellée dans le béton. Les élèves y ont inscrits ce que représente, pour eux, le futur Espace Lanfry et la formation.

On pouvait y lire "une certitude d'avenir", "une voie de l'excellence", "un centre innovant à la pointe de la technologie", "de meilleures conditions pour l'apprentissage". Un exemplaire a été conservé, l'autre a été introduit dans un cylindre métallique, enfermé ensuite dans la première pierre posée.

