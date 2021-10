Caen. La marque caennaise Margotte Tournicote bientôt commercialisée à New-York ?

Margotte Tournicote est une marque de Caen (Calvados) qui fabrique des doudous et des peluches personnalisées made in France. Elle a été sélectionnée pour un concours qui peut lui permettre d'être commercialisé à New-York. "Pour cela, nous devons avoir le plus de likes sur un post FacebooK", explique Marina Lachevre.

Le concours est organisé par FrenchWink France, une corporation américaine dédiée à la promotion de la marque France. Une dizaine d'entreprises françaises, qui fabriquent toutes du "Made In France", participe au concours.

Plus que quelques heures pour l'aider

"Ce serait une grande opportunité pour notre entreprise d'être commercialisé là-bas", ajoute la jeune femme.

Pour le moment, l'entreprise caennaise est en tête du concours, qui se termine ce soir à minuit. Il ne reste donc plus que quelques heures pour l'aider !

Pratique. Pour voter pour Margotte Tournicote, liker ce post :

