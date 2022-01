L'application mobile BubbleMe ne reste pas dans sa bulle. Au contraire. Née durant l'été, au sein de l'incubateur caennais RDI, et imaginée par Samy Hugon Benhellal, l'application a été téléchargée 3 500 fois deux mois après son lancement. "Je me suis demandé comment fonctionnent les réseaux, les ondes et s'il était possible de communiquer sans réseau".

Communiquer sans utiliser son forfait

Ainsi, BubbleMe permet de communiquer et de transmettre des données (textes, photos, vidéos), avec d'autres utilisateurs à proximité, simplement avec des ondes Bluetooth et Wifi. "Et on n'utilise pas son forfait", ajoute Samy Hugon Benhellal.

C'est en décembre que tout s'accélère. BubbleMe atteint 130 000 téléchargements, devant Uber ou Périscope, pour finir à la 5ème place des applications téléchargée dans le store de Google. L'entreprise américaine avait déjà pris contact avec Samy Hugon Benhellal au début du projet. "Google avait décelé un fort potentiel selon leurs dires".

Repéré par Google

Face à un tel succès, Samy Hugon Benhellal et son associé se sont rendus, il y a une dizaine de jours chez Google à Paris pour présenter la version 2 de l'application qui doit sortir à la fin du mois de mars. "Ils ont trouvé cela totalement révolutionnaire". Google leur a alors proposé un projet de partenariat et d'accompagner leur développement dans le monde entier.

Les deux développeurs ont également pris l'avion direction New-York et Boston, pour présenter BubbleMe chez Business France. "Nous avons rencontré des investisseurs pour voir comment on pouvait développer encore plus l'application". Pour l'année 2017, RDI espère atteindre avec BubbleMe 1 200 000 téléchargements.

