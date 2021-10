Foot, ligue 1, Caen battu à Nancy, 2 à 0, Caen est 15ème... Ligue 2, Laval fait un nul 1 partout et se positionne 15ème.... Le Mans joue ce lundi soir, face à Nîmes, premier reléguable....CFA 2, Alen

En foot, c?était la 27ème journée de Ligue 1... Mauvaise opération pour Caen, battu à Nancy, 2 à 0....

Les bas normands encaissent deux buts à la 37ème et 85ème minutes? au classement les Malherbistes sont 15ème? ils recevront dimanche prochain Arles Avignon?.



En ligue 2?Laval a fait un nul, 1 partout face à Angers? les mayennais sont 15ème au classement?..



Et Le Mans aura l'occasion de reprendre la première place du classement en recevant un mal classé, Nîmes, le premier reléguable, ce lundi soir en clôture de la 27ème journée ? les sarthois sont 3ème à un point seulement du leader Evian.... les manceaux auront logiquement une tâche facile... les Nîmois restent sur six défaites consécutives?



Cfa2

Alençon a été battu 1 à 0 à Mondeville? Alençon se retrouve 9ème?



Basket Pro A

Le Mans bat limoges 88 à 78?. Les sarthois sont 8ème?.



Nationale3

Lisieux s?incline 84 à 94 face à Fougères?. et se positionne 4ème?.



Rugby

L?Aigle, s?incline, 16 à 13 face au leader du classement, Angoulême... les aiglons restent seconds du championnat...





Les foulées de la forêt Auvray, remportées dimanche, par le manchois Arnaud Decéroit, en 45 ? 25??

