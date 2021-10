Le Malherbe Normandy Kop à Marseille

Le Malherbe Normandy Kop organise un déplacement à Marseille le samedi 7 août pour la reprise du championnat et donc la première rencontre du SM Caen en Ligue 1 cette saison. Les tarifs sont de 85 euros pour les membres et 95 euros pour les non adhérents, déplacement et entrée au stade inclus. L'heure du rendez-vous est fixée à 20h30 le vendredi 6 août. Les inscriptions se feront le vendredi 30 juillet de 16h a 18h, le lundi 2 août de 16h a 18h et le mardi 3 aout de 16h a 18h au stade de Venoix, sous réserve de place disponible.