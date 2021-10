Disparition de Joackim Lebreton, 18ème jour ce mercredi. 3 agressions recensées par les proches de Joackim le soir de sa disparition aux abords des bars de nuit à Caen

La disparition de Joackim Lebreton, ce jeune ornais de 22 ans, à Caen lors d?une soirée entre amis, depuis maintenant 18 jours ! .... Les proches de Joackim ont recensés en arpentant les sorties de bars clubs et boites de nuit, dans le centre de Caen, samedi soir, 3 agressions le soir même de la disparition du jeune homme, par un groupe de 5 à 8 garçons, un 4x 4 aurait également été aperçu à plusieurs reprises, des informations que les proches de Joackim ont transmis à la police.... dont l?enquête piétine....

Plus de 10 000 avis de recherche ont été collés et distribués depuis la disparition de Joackim, à Caen, mais aussi à Falaise, Lisieux, Alençon, Flers, Argentan... des photos ont également été placardées dans le train Caen / Paris et à la gare St-Lazare, ainsi que les aires d?autoroutes de l? A 88.....les initiatives, comme des concerts, des matchs de foot organisés pour susciter l?apport de nouveaux témoignages sont restés vains.... Une nouvelle marche sera organisée samedi après midi à Caen .....



le numéro du commissariat de Caen chargé de l'enquête : 02 31 29 22 22.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire