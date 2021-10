Malaunay. Villes et Villages Fleuris en Seine-Maritime : une lauréate nous présente son jardin-paradis

Cela fait maintenant 35 ans que Marie-Thérèse Liset vit avec son mari à Malaunay (Seine-Maritime). 35 ans qu'elle fleurit son jardin de 700m2, centimètre par centimètre. Et cela porte ses fruits : samedi 19 novembre 2016, elle a remporté le Grand prix spécial du jury du concours des Villes et Villages Fleuris de Seine-Maritime dans la catégorie "Maisons avec jardins très visibles de la rue". La Malaunaysienne est ravie : "J'ai été surprise sur le coup, je ne m'y attendais pas même si à l'échelle communale, je suis toujours première. Depuis, je reçois des messages de félicitations, c'est très agréable."

"Je vis avec les fleurs"

Agréable mais pas si surprenant que ça. Car Marie-Thérèse et les fleurs, c'est une longue histoire : "Je vis avec", se contente de dire la passionnée. La lauréate n'a en effet pas commencé à dompter les fleurs à Malaunay : "Jeune, quand je vivais chez mes parents à la ferme, je fleurissais déjà notre jardin avec ma mère. Je tiens ça d'elle." Cette passion dévorante - "qui me prend beaucoup de temps et d'argent", s'amuse Marie-Thérèse Liset, elle l'entretient méticuleusement depuis. : "Je fleuris tout : la tonnelle, le tourniquet à l'entrée du jardin, il y a même des fleurs dans mon pommier !"

"Les passants s'arrêtent devant notre maison"

Forcément, le jardin des Liset fait des envieux : "Les voisins nous en parlent souvent mais même des gens qui n'habitent pas ici et y passent par hasard s'arrêtent pour nous dire 'Mais qu'est ce que votre maison est bien fleurie !'" Pour l'heure, Marie-Thérèse a un peu de temps devant elle. Le vrai travail débute au printemps, quand les jardins reprennent des couleurs.

