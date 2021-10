Si la recherche de l'emploi apparait aujourd'hui comme un parcours du combattant, en cet automne 2016, certains domaines se portent mieux que d'autres. Ainsi, dans le secteur du numérique, certaines compétences sont particulièrement recherchées.

Le développeur, cet être rare et cher

Si son image a beaucoup souffert des a priori sur les "geeks", les compétences du développeur sont aujourd'hui très recherchées dans le monde du travail. Une information que confirme Sarah Oberson, responsable du réveloppement de la MEFAC, la Maison de l'emploi et de la formation de l'agglomération caennaise. Selon elle, "au niveau local, il y a une offre qui est réelle notamment sur les technologies de l'information et de la communication".

Concrètement le développeur est à la fois ingénieur, ouvrier et communicant puisqu'il travaille en relation avec le client en apportant les solutions techniques et élaborant un cahier des charges. Il conceptualise le projet, le teste et assure la maintenance. Si cette situation est d'autant plus vraie en région parisienne ou d'après certaines agences web confirment que le développeur est une denrée rare que l'on paye de plus en plus cher, elle l'est aussi en Normandie.

Marion Lemeunay, conseillère Pole Emploi à Saint-Lô (Manche) précise que "la tendance actuelle est aux profils polyvalents. Les entreprises, qui sont surtout des PME, ciblent des profils "couteaux suisses"".

Agenda. Chat en ligne sur Tendanceouest.com avec Pôle Emploi, le vendredi 9 décembre de 12h-14h. Venez poser toutes vos questions.