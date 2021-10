L'Aigle. Orne : une société d'insertion pour les chômeurs de longue durée à L'Aigle

La ville de L'Aigle (Orne) s'inscrit dans un nouveau dispositif, en créant une société d'insertion qui embauchera en CDI des chômeurs de longue durée (d'un à cinq ans), sur la base du volontariat. Ce dispositif est permis par une loi de février dernier, qui permet des expérimentations territoriales. Une quarantaine l'an prochain.

Un taux de chômage de longue durée supérieur à la moyenne

À L'Aigle, on dénombre trois cent quatre-vingt-trois chômeurs de plus d'un an, sur mille cent quinze demandeurs d'emploi en tout; c'est davantage que la moyenne Normande.

La ville vient donc de décider de créer une " société d'insertion ", gérée par un comité de pilotage qui regroupe la ville, l'État, Pôle Emploi, la Mission Locale, l'association d'insertion AAES, Cap Emploi, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la CDC, la CCI.

Des CDI pour les chômeurs de longue durée

Cette société d'insertion embauchera en CDI (dans des métiers qui restent à définir: environnement, services à la personne, maraîchage…), non pas sur les diplômes, mais sur les acquis ou sur l'expérience des demandeurs d'emploi de longue durée. Ce projet leur a été présenté ce lundi 21 novembre 2016. Vanessa Cooren, directrice de Pôle Emploi à Mortagne:

Il s'agit de faire un travail individuel de long terme avec les demandeurs d'emploi de longue durée. Leur recrutement, sur la base du volontariat, débute maintenant. Véronique Louwagie, députée-maire de L'Aigle:

Une dizaine, seulement, de projets d'expérimentation de ce type, existe aujourd'hui en France. Ils seront une quarantaine, dont L'Aigle, d'ici l'année prochaine. La finalité sera d'insérer dès que possible dans le monde économique traditionnel, les salariés de cette société d'insertion aiglonne.

