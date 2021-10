Frappes en Syrie: enquête sur un "confidentiel défense" du Monde

L'enquête a été ouverte pour compromission de la défense nationale, après un signalement du député LR Eric Ciotti, a précisé la source. Dans un article paru le 24 août dernier, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme relataient un entretien avec François Hollande à l'Élysée le 30 août 2013 et évoquaient un document estampillé "confidentiel défense" de la veille et dont ils disaient avoir eu copie.

