Primaire à droite. Témoignages en Seine-Maritime : "Celui qui me semble le plus pertinent"

Dès 11 heures, ce dimanche 20 novembre 2016, il faut faire la queue à la Halle aux Toiles de Rouen (Seine-Maritime) pour aller voter au premier tour de la primaire de la droite et du centre, que La Manche Libre et Tendance Ouest vont vous faire vivre en direct.

Les bureaux de votes sont bondés. Les électeurs se sont mobilisés pour choisir le candidat qui les représentera lors des élections présidentielles de 2017.

Pour ce premier tour, ils sont sept candidats à s'être présentés: Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet.

Des électeurs investis

La foule ne décourage pas les électeurs. Certains, comme Adrien*, 30 ans, sont venus uniquement dans le but d'évincer un candidat: "Si je vote aujourd'hui, c'est davantage contre Sarkozy que réellement pour un politique en particulier", revendique-t-il.

D'autres placent leurs espoirs dans des candidats qu'ils jugent plus compétents. Antoine, 60 ans, donne son vote à François Fillon: "C'est celui qui ressort le mieux, et qui n'a pas de casseroles à traîner", affirme le Républicain.

Pour cette autre électrice, ce sera aussi François Fillon : "C'est celui qui me semble le plus pertinent, j'adhère à ce qu'il dit."

Enfin, pour quelques-uns, le choix est une évidence : "J'ai voté Alain Juppé car je pense qu'il est le meilleur choix pour la France", soutient Isabelle.

Quoi qu'il en soit, tous se sont mobilisés aujourd'hui dans l'espoir de trouver le meilleur porte-parole des valeurs de leur camp, en vue de l'élection présidentielle de 2017.

* Les prénoms ont été modifiés. Les électeurs préfèrent rester anonymes.

