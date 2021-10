Primaire à droite à Caen : "Il y a un candidat dont je ne veux vraiment pas"

Les électeurs caennais (Calvados) qui souhaitent aller exprimer leur opinion dans les urnes ce dimanche 20 novembre 2016, dans le cadre du premier tour de la primaire de la droite et du centre, peuvent le faire depuis 8 h et jusqu'à 19 h.

"C'est un devoir de voter et en plus, avec le quinquennat que nous venons d'avoir, il est indispensable de voter pour... l'alternance", indique ainsi Maryvonne, retraitée, croisée à la sortie du bureau de vote installé dans l'école Brunet à Caen.

"Les choix politiques sont importants pour la France et au regard de ce qu'on a vu précédemment, le résultat n'est pas brillant. Que les gens viennent voter, ils n'auront pas à se plaindre", estime pour sa part François.

Voter contre un candidat

A partir de 10 h et jusqu'à midi, la file d'attente dans cet établissement scolaire n'a pas désempli. Les motivations étaient nombreuses, comme en témoigne Maud : "Il y a un candidat dont je ne veux vraiment pas comme président et comme je pense que la gauche est fichue, je me suis déplacée."

Il y avait du monde ce dimanche matin à @SaintContest pour la #PrimaireDroite. pic.twitter.com/pzbOhAQvVH — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 20 novembre 2016

"J'ai suivi les débats avec intérêt et je voulais exprimer mon opinion", ajoute Catherine, venue voter avec son amie, Dominique. Les deux femmes reconnaissent avoir fait leur choix grâce à la campagne. "Dès le départ j'avais un avis et il a vraiment évolué, et ma décision ferme a été prise après le dernier débat", conclut Dominique.