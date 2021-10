Voile: Bertrand de Broc, 1er abandon officiel dans le Vendée Globe

S'attaquer au Grand Sud dans ces conditions présente "des risques trop élevés" et de Broc, dont la "déception est terrible", a annoncé qu'il jetait l'éponge, devenant le premier des 29 concurrents de la course à abandonner officiellement.

Un autre skipper, Tanguy de Lamotte (Initiatives Coeur), a décidé de rentrer aux Sables-d'Olonne (Vendée) après avoir cassé la tête de son mât mais il refuse de parler d'abandon.

De Broc, qui participait à cette course pour la 4e fois, s'était dérouté vendredi vers l'île brésilienne de Fernando de Noronha pour inspecter la coque de son bateau.

Le skipper de MACSF a plongé à deux reprises et constaté qu'une très large partie du carénage est endommagée, "rendant impossible une navigation en course", a précisé son équipe. Et "le bruit assourdissant que provoque les dégâts de la coque est très handicapant pour le skipper, même équipé d'un casque anti-bruit".

Le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) était en tête samedi soir, devant Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) et Sébastien Josse (Edmond de Rothschild).

