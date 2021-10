Angleterre: le choc Manchester United-Arsenal accouche d'une souris

Avant les matches du leader Liverpool, de Manchester City et Chelsea, Arsenal remonte à la 3e place avec 25 points. Manchester United reste 6e avec 19 points, à encore sept points des "Reds".

L'Alsacien n'a encore jamais battu son rival honni en championnat: il n'a remporté qu'une victoire contre lui, en 2015, dans le Community Shield, quand Mourinho dirigeait Chelsea. Son bilan contre le Portugais est désormais de sept nuls et huit défaites, grâce Olivier Giroud, super remplaçant, encore buteur en fin de match.

Si le bilan a poussé dans le passé Mourinho à qualifier Wenger de "spécialiste de l'échec", au classement, le Français reste tout de même largement devant.

Mais samedi, les "Gunners", au jeu d'habitude si léché, ont largement déçu offensivement. Ils ont même été dominés sur de longues périodes.

Sans génie, les "Red Devils" ont tout de même tiré douze fois au but, contre seulement cinq aux Londoniens, qui eux ont eu la possession stérile du ballon (55%).

Mourinho avait effectué quatre changements pour essayer de bousculer Arsenal. Il avait laissé sur le banc son capitaine Wayne Rooney, légèrement touché avec l'équipe d'Angleterre et pris dans une polémique après avoir été photographié visiblement saoul dans l'hôtel de la sélection.

Sans Zlatan Ibrahimovic suspendu, le Portugais a préféré jouer sur la vitesse en alignant Anthony Martial et Marcus Rashford.

Cela n'a pas donné grand-chose, si ce n'est une intense pression en fin de première période, avec notamment un superbe tir de Mata dévié par Cech et deux tentatives de Martial bien déjouées par le gardien tchèque.

Malgré tout, le but de ManU est arrivé après la sortie de l'attaquant français au profit de Rooney.

A la 68e minute, après un match ennuyeux jusque-là, Pogba travaillait bien sur la droite et servait Herrera dans la course. L'Espagnol centrait fort en retrait pour son compatriote Mata qui reprenait du gauche, en pleine course, pour tromper Cech.

Mais alors que plus grand-chose ne se passait et que Mourinho semblait se diriger vers une énième victoire contre Wenger, Giroud a surgi.

L'attaquant de l'équipe de France, entré à la place du milieu Elneny après le but des "Red Devils", s'envolait plus haut que tout le monde sur un centre d'Oxlade-Chamberlain et claquait une tête monstrueuse (1-1, 89e).

Après un temps additionnel électrique sur la pelouse, l'arbitre pouvait siffler la fin du match. Et Wenger et Mourinho se serrer la main. Malgré tout.

Résultats de la 12e journée du Championnat d'Angleterre de football:

Samedi

Manchester United - Arsenal 1 - 1

(15h00 GMT) Southampton - Liverpool

Stoke City - AFC Bournemouth

Crystal Palace - Manchester City

Watford - Leicester City

Sunderland - Hull City

Everton - Swansea City

(17h30 GMT) Tottenham - West Ham

Dimanche

(16h00 GMT) Middlesbrough - Chelsea

Lundi

(20h00 GMT) West Bromwich - Burnley

