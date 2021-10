Une planche de Tintin vendue 1,55 million d'euros, un record

La planche (50 x 35 cm), encre de Chine et gouache blanche, représente Tintin, Milou et le capitaine Haddock, revêtus d'un scaphandre, découvrant les joies de l'apesanteur sur le sol lunaire et regardant un "clair de Terre". La pièce qui a elle seule résume le titre de l'album était estimée entre 700.000 et 900.000 euros.

