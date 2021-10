Elections cantonales : second tour dimanche... 10 conseillers généraux restent à élire dans l'Orne.

Le second tour des élections cantonales, dimanche ; dans l?Orne, 20 cantons seulement sont renouvelables ; les postes de conseillers généraux ont été pourvus dès le 1er tour, dimanche dernier, dans la moitié des cantons.

Les électeurs sont donc à nouveau appelés aux urnes? dans 10 cantons.

Le Front National qui a fait la Une de toutes les télés le week-end dernier, est absent du second tour ornais.

Ca se résume essentiellement en de traditionnels duels gauche/droite :

Sur Alençon 3 : entre Jean-Claude Pavis et Bruno Charuel,

Argentan Ouest : entre Frédéric Léveillé et Xavier Jaglin,

Bellême : entre Jean-François de Cafarelli et Michel Offret,

Domfront : entre Chantal Jourdan et Robert Loquet,

Flers-Nord, entre Gérard Colin et Chantal Corvée,

Le Theil sur Huisne : entre Sébastien Tirouard et Gilles de Courson,

L?Aigle-Ouest, entre Véronique Louwagie et Serge Delavallée?

Plusieurs candidats se revendiquent « sans d?étiquette »:

-sur Briouze : Jean-Pierre Salles, sortant, maire de Briouze ? qui est face à son 1er adjoint Guy Douté.

-sur Vimoutiers : Gérard Rosé, qui affronte le sortant UMP Guy Romain?

-et sur Carrouges, Eugène Loïc Ermessant, conseiller sortant ? qui affronte la DVD Maryse Oliveira?

..Il reste quelques heures aux candidats pour convaincre les abstentionnistes ? pour au final, sans doute peu de surprise, si on s?en réfère aux résultats du 1er tour ? les résultats du second tour, dimanche soir, ne seront vraisemblablement serré que sur 2 ou 3 cantons?

