Antoine Griezmann s'est payé une McLaren 675LT à 350.000 €

Pour Griezmann, tout roule en ce moment, notamment au volant de son nouveau bolide à 350.000€ ! Une voiture qui affiche des performances incroyables ! Elle passe de 0 à 200km/h en 7s9... un moteur de 670 chevaux ronronne sous son capot. Elle va de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteind la vitesse maximum de 330 km/h.



50 exemplaires seulement ont été construits ! ... Et Griezmann en a un ! Après tout, quand on a un salaire annuel qui avoisine les 13 millions d’euros brut par saison...



C'est vrai que c'est pas ça qui va l'aider à jouer mieux, mais il s'est fait plaisir !



