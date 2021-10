Course sur route, Alençon Médavy, le kenyan Evans Kosgei remporte l'épreuve devant plus de 3 000 concurrents !... Tour de Normandie cyclisme, victoire du français Alexandre Blain... Cfa 2, Alençon fai

Rageant, après une semaine de beau temps, la pluie s?est invitée sur l?ensemble du parcours de 38ème édition d? Alençon / Médavy?. quelques 4 000 participants?. Et une arrivée sous la pluie, pour un trio de Kenyans?.le premier d?entre eux, Evans Kosgei, a bouclé les 15 kms 4 en 48 minutes 27... Le premier français est l?argentanais Olivier Galon, il termine 4ème ....



La veille, c?était les foulées scolaires... l?épreuve s?est déroulée sous un temps printanier pour un millier de jeunes ....



Cyclisme... Le Français Alexandre Blain de la formation Endura Racing a remporté hier, la 31e édition du Tour de Normandie, au terme de la 8e et dernière étape courue entre Bagnoles-de-l'Orne et Caen... étape remportée au sprint par l'Allemand Tino Thömel.

Alexandre Blain, 30 ans, a su conserver à Caen ses cinq secondes d'avance au général après avoir pris le maillot jaune la veille......



Football :

Cfa2

Alençon est allé faire un nul, 0 partout, à Vitré ? au classement, alençon est 8ème.....



Division d?Honneur

Flers à corrigé Equeurdreville 8 à 0..... Flers est leadeur de son groupe, avec 6 points d?avance sur le second, Deauville-Trouville

Vire bat Pointe Hague, 1 à 0, Vire est 3ème .....



Basket Pro A, Le Mans battu à domicile 76 à 73 face à Hyères Toulon?.Le Mans reste 9eme et voit les play-off s'éloigner un peu plus.



Nationale3

Lisieux s?impose 70 à 65 face à Dreux ? les augerons sont 4ème?



Prénationale

Masculine Alençon s?inclinne 55 à 71 face à Ouistreham... Alençon est 3ème...

Victoire des Féminines d?Alençon à Douvres : 89 à 35 ? les filles pointent 3ème au classement ....



Rugby, Fédérale 3. L?Aigle bat, Nogent le Rotrou, 19 à 17... L?Aigle est second.



Championnat de ligue fleuret de Basse-Normandie ce week-end à Coutances... 4 titres de champion sont remportés par les Ducs d'Alençon sur les six catégories représentées.

