C'est la toute dernière séance sur grand écran des premières réalisations de Cherbourg Project. Les quatre court-métrages de cette association, qui regroupe des amateurs de cinéma, sont projetés ce jeudi 17 novembre 2016 au cinéma Le Trianon à Valognes (Manche) à 20h30.

Depuis plus d'un an, ces passionnés ont réalisé de A à Z ces films, de l'écriture du scénario à la prise de vue en passant par la création des costumes, le maquillage, et bien évidemment le jeu de comédiens !

Des décors connus

Lors de cette projection, les spectateurs pourront découvrir le résultat, mais aussi les making-off et secrets de tournage. Les scènes ont toutes été tournées à Cherbourg-en-Cotentin, et notamment au théâtre à l'Italienne, à la montagne du Roule, sur le port de commerce, au casino, au musée Thomas-Henry, au jardin des Ravalet...

BONUS AUDIO - Stéphane Birette, co-fondateur de Cherbourg Project

Valognes. Cherbourg Project : dernière projection au cinéma de Valognes Impossible de lire le son.

Pratique. Quatre courts métrages musicaux suivis des makings of, en présence des membres de l'association Cherbourg Project, jeudi 17 novembre à 20h30 au cinéma Le Trianon, Valognes.

A LIRE AUSSI.

13 novembre: un an après, la musique de retour au Bataclan