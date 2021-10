… et dans ce cadre il y a donc le festival « Celtes en Ouche ».



Le festival débute dès le vendredi 18 novembre au soir soir avec un cabaret irlandais. Se poursuit le samedi avec le traditionnel Fest Noz et se termine le dimanche avec deux représentations à la salle de spectacle de musique et danse galicienne.



Gilles Jameau, organisateur du festival vous le présente :







Festival Celtes en Ouches, à Conches-En-Ouche - Gilles Jameau Impossible de lire le son.

Vous pouvez réserver vos places soit au 02 32 34 37 03 soit à route.celte@gmail.com ou encore prendre directement vos billets aux 2 points de vente à Conches en Ouche (27) : Maison des arts et du Tourisme et Médiathèque.Les infos sur le web :Et programme :