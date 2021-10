Une robe de Marilyn Monroe aux enchères : 2.000.000 dollars espérés

Le célèbre fourreau à paillettes que la star portait en 1962, sera (re)-mis aux enchères. Cette mythique robe moulante, fut cousue juste avant de rentrer sur scène, pour qu'elle puisse chanter ensuite le fameux «Happy birthday» du 45ème anniversaire du président.



Couleur chair et brodée à la main de 2.500 cristaux, sa valeur est estimée entre deux et trois millions de dollars, soit le double de la somme déboursée en 1999 sous le marteau de la maison Christie's, où elle avait été acquise pour 1,2 million de dollars. Une robe, qu'elle même avait achetée à un couturier français pour le prix de 12.000 dollars.



LIRE AUSSI : La guitare de Prince mise aux enchères.



«Plus de cinquante ans après sa mort, le monde reste fasciné par la beauté et le talent de Marilyn Monroe. Il s'agit des archives les plus importantes de Marilyn Monroe à être mises sur le marché depuis des décennies» déclare Martin Nolan, directeur général de la société d'enchères.



Cette interprétation de Marilyn de 30 secondes est rentrée dans l'histoire des Etats-Unis. Marilyn Monroe est morte moins de trois mois après, et Kennedy a été assassiné l'année suivante. Cette année, Marilyn aurait eu 90 ans.



LIRE AUSSI : Il met en vente sa femme sur le web, les enchères montent jusqu'à 76 500 €.



Revivez ce moment, à travers ce film d'époque.