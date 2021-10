Tempête : arbres arrachés déracinés, coupures électriques, inondations, dans la région mais pas de victime

La tempête, avec des rafales de vent jusqu?à 110 km/h hier matin à l?Aigle selon les relevés de Météo France, 100 km/h à Flers et Argentan?.

Une cinquantaine d?interventions pour les pompiers de l' Orne?. Principalement pour des arbres arrachés ou déracinés?.Dans le Calvados, plus de 200 interventions des pompiers....les vents violents ont provoqués une série de panne sur le réseau électrique, 5 000 foyers ont été privés d?électricité hier?.Dans la Sarthe, ce sont 14 000 foyers qui se sont retrouvés sans électricité?. Il y a encore ce matin, 5 000 abonnés privés de courant? 15O agents d?Erdf, mobilisés hier pour réparer au plus vite les lignes coupées par des arbres déracinés?.. Une quinzaine d?intervention en Mayenne?..

Cette tempête, l'une des plus violentes depuis celle de 1999, a fait au moins 45 morts, la plupart par noyade sur le littoral atlantique?.



les crues des rivières provoquent des inondations?. La Sarthe, l?Huisne, l?Orne, la Mayenne sont en vigilance « jaune » .... A Alençon, la Sarthe est montée de 23 cm en 24h... La crue de fév 2007 de l?Orne à Argentan est dépassée... le cours d?eau atteint 2.23 m ce matin.....

