iTELE: les salariés reconduisent la grève jusqu'à mercredi

Ces propositions avaient été débattues lundi après-midi et mardi matin, pendant douze heures, par les représentants des salariés et la direction, cette dernière ayant fait part lundi au gouvernement de son souhait de sortir au plus vite de ce conflit sans précédent dans l'audiovisuel en France depuis Mai 68.

