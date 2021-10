Caen. Bonne Table à Caen : Le Dolly's, 16 avenue de la Libération

Et si la gastronomie anglaise proposait autre chose que de la viande bouillie à la sauce à la menthe? Si vous ne jurez que par la cuisine française et avez des préjugés ancestraux et immémoriaux sur les talents culinaires de nos voisins d'outre-Manche on ne saurait que vous conseiller de passer au Dolly's pour vous rendre plus "open-minded".

Que ce soit à l'heure du "Breakfast", du "Brunch", du "Lunch", pour le gouter ou simplement prendre un verre, le Dolly's vous surprendra par une carte variée adaptée aux gouts de chacun. Que vous soyez un ayatollah du bio, vegan, "gluten-free" ou amateur de viande, le Dolly's est en mesure de vous satisfaire. Si vous voulez déjeuner d'un authentique "fish and chips" ou encore déguster une bonne bière anglaise, l'endroit est taillé pour vous. De plus les plats sont copieux et mention spéciale pour la carte des desserts! S'il est conseillé de réserver pour déjeuner en raison de l'affluence, je suis tombé sur des serveurs très aimables et souriants qui se débrouillent pour vous placer.

L'ambiance intérieur est aussi aux heures anglaises, dans un mélange de confort britannique et d'anarchie punk.

Coté prix, on s'en sort avec un plat, une bière et un café à moins de seize euros.

Pratique. Le Dolly's, 16-18 avenue de la Libération à Caen. Tél. 02 31 94 03 29.

