Cette étude révèle que plus les Français sont jeunes, plus ils se montrent paradoxalement nostalgiques au sujet de leurs jouets d'enfance. Ainsi, 57% des 18-24 ans regrettent leurs jouets préférés, contre 53% des 25-34 ans.

La présence d'enfants de moins de 18 ans au sein d'un foyer favorise en outre cette nostalgie. Ainsi, 54% des parents repensent avec nostalgie aux jeux de leur enfance.



L'étude d'Opinion Way a été menée en septembre 2016 auprès de 1020 personnes âgées de 18 ans et plus.