Ouistreham. Calvados : un migrant découvert sous une remorque à Ouistreham

Afin d'assurer la sécurité antiterroriste et éviter l'affluence de migrants, la gendarmerie effectue des contrôles réguliers à la gare maritime de Ouistreham, au nord de Caen (Calvados). C'est ainsi que le mercredi 5 octobre 2016 dans la soirée, un homme originaire du Soudan est retrouvé caché sous la remorque d'un camion.

Il affirme être mineur

L'homme a été jugé en son absence le jeudi 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour introduction clandestine dans une zone portuaire et refus de se soumettre aux relevés signalétiques. L'individu affirme être né en 1999, donc être mineur. (les mineurs, quelque soit leur nationalité bénéficient des mêmes droits que ceux résidant sur le territoire français.)

Morphologie osseuse

L'examen dentaire et la morphologie osseuse prouvent que le prévenu a plus de 18 ans. Au cours de l'enquête il avouera être marié et avoir un enfant au Soudan. "Je suis venu en France car c'est un pays respectable et que les gens sont généreux"

Un mois de prison avec sursis

Relaxé pour avoir refusé de se soumettre aux relevés signalétiques, par manque de procès verbal, il écope néanmoins d'un mois de prison avec sursis pour s'être introduit clandestinement sur le territoire français.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le chien effraie tout le quartier, un voisin intervient

"Jungle" à Calais: les mineurs vont être, à leur tour, évacués

"Jungle" à Calais: les mineurs à leur tour évacués

Migrants: Amnesty dénonce des cas de "torture" par des policiers italiens

"Jungle": les mineurs à leur tour conduits loin de Calais