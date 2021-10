Tennis: les Françaises perdent la Fed Cup dans le double

La République tchèque gagne l'épreuve pour la cinquième fois en six ans et la troisième d'affilée.

Garcia et Mladenovic étaient plutôt favorites en tant que co-N.2 mondiales de la spécialité, mais elles ont été dominées par des adversaires plus adroites au filet et peut-être plus fraîches physiquement.

Auparavant, Garcia avait donné l'avantage 2 à 1 à la France en remportant son deuxième simple aux dépens de Pliskova 6-3, 3-6, 6-3.

Puis la capitaine Amélie Mauresmo avait décidé de préserver Mladenovic pour le double, lançant Alizé Cornet pour tenter de décrocher le point décisif face à Strycova. La Niçoise s'est inclinée en deux sets 6-2, 7-6 (7/4).

Les Françaises cherchaient à remporter leur troisième Fed Cup après 1997 et 2003. Poussées par un public fervent, elles ont opposé une résistance beaucoup plus forte que prévu aux Tchèques, 6e, 11e et 20e mondiales (Pliskova, Kvitova, Strycova), supérieures sur le papier aux 23e, 42e et 46e françaises (Garcia, Mladenovic, Cornet).

La République tchèque prolonge sa suprématie sur la "Coupe Davis des femmes", avec une seule défaite en six ans face à l'Italie en 2013.

