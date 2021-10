Beau temps, soleil et nuages élevés, mais frais... de 0 à 7°

Météo France relevait ce matin.... ? 0.1° à L?Aigle.... 0°4 à Mortagne, 0°6 à Argentan, 0°7 à Flers et 1° à Alençon



Nous bénéficions d'un beau temps frais aujourd?hui. Le soleil est bien présent même s'il est temporairement voilé par des nuages élevés qui n'altèrent guère son éclat. Ambiance claire et lumineuse, une agréable journée s'il n'y avait cette bise de Nord-Est qui se renforce au fil des heures pour devenir modérée avec quelques rafales assez fortes atteignant ou dépassant 50 à 60 km/h. De ce fait, le mercure aura du mal à grimper et ne dépassera pas les 7 degrés cet après midi

