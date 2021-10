Syrie: combats à Alep après un nouvel ultimatum de l'armée aux rebelles

Des combats avaient lieu dans le secteur de Karam al-Tourab et le village d'Al-Aziza, ont indiqué la même source et le correspondant de l'AFP dans les quartiers Est d'Alep que contrôlent les rebelles.

Selon le correspondant de l'AFP, les combats étaient audibles depuis la majeure partie d'Alep-Est, secteur de cette métropole du nord de la Syrie assiégé et plusieurs fois attaqué par les forces gouvernementales qui tentent de prendre le contrôle total de la deuxième ville du pays divisée en secteurs rebelles (à l'est) et secteurs sous contrôle du régime (à l'ouest).

Les habitants d'Alep-Est avaient auparavant reçu des textos prévenant que les rebelles avaient 24H pour quitter la ville.

"Aux hommes armés dans l'est d'Alep, vous avez seulement 24H pour prendre la décision de partir", affirmait le message de l'armée. "Ceux qui veulent sauver leur vie doivent déposer les armes, leur sécurité sera garantie. Après la fin de cette période commencera l'offensive stratégique prévue".

Ce n'est pas la première fois que les forces gouvernementales envoient de tels messages à la population et aux combattants du secteur oriental d'Alep.

Ancienne capitale économique de la Syrie, Alep est un enjeu majeur tant pour le régime du président Bachar al-Assad que pour les insurgés, qui s'affrontent depuis 2011 dans une guerre qui a fait plus de 300.000 morts.

Le gouvernement a lancé en septembre une opération pour reprendre la totalité de la ville. L'offensive, appuyée par l'aviation russe, a tué des centaines de personnes dans les quartiers Est et détruit de nombreuses infrastructures, dont des hôpitaux.

Les forces gouvernementales ont encerclé Alep-Est en août, coupant la dernière ligne d'approvisionnement vers les quartiers de l'opposition et imposant un blocus qui a entraîné des pénuries de nourriture et de carburant.

Les rebelles ont tenté plusieurs fois de briser le siège mais aucune aide n'est parvenue dans les quartiers-Est depuis juillet.

A LIRE AUSSI.

Syrie: 41 civils tués dans des tirs des rebelles

Syrie: 41 civils tués dans des tirs des rebelles

Syrie: les rebelles à l'offensive à Alep, Moscou ne reprend pas les frappes

Syrie: les rebelles tentent de brisser le siège d'Alep

Syrie: l'offensive rebelle se poursuit à Alep avec des combats à l'ouest