Grand beau temps.... soleil, ciel bleu...retour de quelques nuages cet après midi... le froid s'installe... - 3° ce matin... pas plus de 7/8° cet après midi

Météo France relevait ce matin.... ? 3° à Flers et Mortagne... ? 2.7 à L?Aigle et Argentan... ? 1.6° à Alençon.....



Il fait encore froid ce matin avec des gelées généralisées, mais le soleil s'est installé etva briller dans un ciel clair jusqu'en début d'après-midi. Quelques bancs de nuages plus denses gagnent par l'est le Pays d'Auge et d'Ouche en cours d'après-midi. Le soleil bien présent toute la journée a bien du mal à réchauffer l'atmosphère. Le vent de secteur nord ou nord-est est faible. Les températures maximales ne dépasseront pas les 7 / 8 degrés

