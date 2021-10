Rouen. Journée mondiale du diabète : un forum à Rouen pour sensibiliser le grand public

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Dieppe-Elbeuf (Seine-Maritime) organise lundi 14 novembre 2016 à l'occasion de la journée mondiale du diabète, un forum dédié à cette maladie.

Plus de quatre millions de diabétiques

En France, la CPAM compte parmi ses assurés quatre millions de diabétiques. Auxquels il faut rajouter les malades pris en charge par d'autres assurances santé - comme par exemple le Régime Social des Indépendants (RSI) - et qui ne rentrent pas dans ces statistiques ainsi que tous les diabétiques qui s'ignorent. Et selon la fédération internationale du diabète, ils sont nombreux, puisqu'un adulte sur deux atteint de diabète de type 2 n'est pas diagnostiqué.

Conférences, ateliers et stands

Le programme du forum santé organisé par la CPAM de Rouen-Dieppe-Elbeuf reflète bien les enjeux liés à cette maladie. Conférences de professionnels - dont le Pr Gaëtan Prevost, chef du service diabétologie au CHU de Rouen et le Dr Geneviève Ozenne, diabétologue médecin coordonnateur de la Maison régionale du diabète (Maredia) - ateliers pratiques et stands tenus par les associations incontournables du réseau des diabétiques - la Maredia et l'Association française des diabétiques: tout est mis en oeuvre pour toucher le plus grand nombre sur cette question fondamentale de santé publique.

Vivre au quotidien avec le diabète

Le forum se donne pour objectif de sensibiliser chacun, malade ou pas, à une hygiène de vie toujours meilleure. Car vivre sainement, c'est déjà prévenir le diabète… et vivre avec un diabète, c'est inévitablement s'imposer une hygiène de vie irréprochable! Tous concernés, donc!

L'opération est cependant tournée en premier lieu vers les personnes déjà diagnostiquées, afin de les encourager à garder un mode de vie sain. Activité physique régulière, repas équilibrés, suivi médical… Tout un programme, parfois quelque peu rabat-joie: "Quand mon diabète a été détecté à 29 ans, j'ai d'abord été surpris de l'apprendre, car je n'en avais aucun symptôme, raconte Cédric, 38 ans. Les médecins m'ont immédiatement invité à changer ma façon de vivre, qui n'était pourtant pas hors du commun pour un jeune trentenaire, mais incompatible avec le diabète. Trop peu d'activité physique, trop de malbouffe." Cédric a donc dû adapter son mode de vie à sa maladie: "Pas facile de maintenir cette hygiène de vie rigoureuse à longueur d'année…"

Les ateliers proposés lors de cette journée - cuisine, activités physiques, podologie devraient apporter un souffle nouveau aux malades et à leur entourage.

Sophia, le partenaire suivi

Lors de ce forum sera aussi présenté le service Sophia, qui offre un accompagnement personnalisé et gratuit pour les malades chroniques, pour les aider à mieux vivre au quotidien avec leur maladie et en prévenir les complications. Service d'ores et déjà proposé par la CPAM à plus de 115 000 personnes en Normandie.

Pratique. Forum santé sur le diabète lundi 14 novembre 2016, de 9h30 à 17h30, au Pôle Régional des Savoirs, 115 boulevard de l'Europe, à Rouen. Entrée libre et gratuite.

A LIRE AUSSI.

Médicaments génériques: la Normandie, championne de la substitution

Santé en Normandie : 6,6 millions d'euros pour un projet unique contre le rétrécissement aortique