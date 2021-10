le froid persiste...jusqu'à -3.6° à Flers ce lundi matin... pas plus de 5 / 6° cet après midi... mais le soleil sera dominant toute la journée !

Il fait froid ce matin... ? 3.6° à Flers... -3.3° à Mortagne au Perche.... ? 3 à L?Aigle et Argentan... ? 2.3° à Alençon ....



Le temps froid et sec persiste sous un ciel dégagé et ensoleillé.....

Les températures maximales, en légère hausse, restent toutefois basses pour la saison. Elles plafonnent entre 4 et 6 degrés.... En cause le vent assez fort de nord-est qui atteint parfois les 60 km/h en rafales.......

En fin d?après midi, et soirée, des nuages arriveront par le pays d?auge.....

