XV de France: une charnière Machenaud-Trinh-Duc contre les Samoa, Huget de retour

Maxime Machenaud et François Trinh-Duc formeront la charnière du XV de France en ouverture des tests de novembre samedi à Toulouse contre les Samoa, où Yoann Huget fera son grand retour en bleu après plus d'un an d'absence, d'après la composition dévoilée jeudi.