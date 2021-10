Sa mère risque 5 ans de prison pour lui avoir lancé sa pantoufle !

En Turquie, une mère de 62 ans risque 2 à 5 ans de prison pour avoir lancé sa pantoufle sur son fils de 38 ans après une dispute. Le projectile, qui n’a pas atteint l'homme de 38 ans, peut-être considéré comme une arme par le tribunal.



Au cours d’une dispute, cette dame a lancé son chausson à travers la pièce, dans la direction de son fils. Une pantoufle en plastique... qui ne l'a d'ailleurs pas atteint ! Le fils a tout de même porté plainte pour agression à la pantoufle contre sa mère... Et il pourrait bien remporter le procès !



Selon le journal local, le procureur estime cette attaque comme une "tentative de blessure volontaire", et donc, une violation de la loi punie par le code pénal.



Elle risque 5 ans de prison.



"Si j’avais su qu’un chausson était une arme, je ne l’aurais pas lancé. Et même s’il l’avait touché, il ne l’aurait pas blessé, il ne lui aurait même pas fait mal."



