scene. Théâtre à Blainville-sur-Orne: "Les Déclinaisons de la Navarre", un spectacle qui mêle humour et poésie

"Les Déclinaisons de la Navarre" se situe aux frontières de la danse, du théâtre mais aussi de la performance : ce spectacle interroge en effet la répétition et la variation puisqu'il donne à voir une multitude de versions différentes de la scène de rencontre entre le futur Henri IV et la future reine Margot. La variation se crée à partir de l'accélération du rythme de la scène originale, de contraintes physiques ou encore de détournements de situation. Un duo original qui distille poésie et humour.

Pratique. Mercredi 16 novembre à 20h au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne. Tarif : 5€. Tél. 02 31 46 11 81.

