Temps nuageux et faiblement pluvieux cet après midi... T° de 1 à 8°

On retrouve des T° positives ce matin.... météo France relève....



1° à L?Aigle et Mortagne... 1.5 à Alençon et Argentan... 2° à Flers....



Changement de temps aujourd?hui... le soleil n?est plus de la partie.... les nuages ont envahi le ciel cette nuit... nous les retrouvons ce matin....Généralement inoffensifs, ils pourront par contre donner quelques petites pluies éparses cet après-midi.

Les températures maximales, toujours basses pour la saison, jusqu?à 8 degrés. C'est 3 degrés de moins que les normales saisonnières ....



La tendance de notre week-end .... un ciel couvert et faiblement pluvieux demain matin... les pluies cesseront l?après midi, mais les nuages resteront dominants... dimanche, un ciel variable s?établira entre nuages et éclaircies.... quelques rares averses resteront possibles l?après midi ..... T° de 1 à 8°

