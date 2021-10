Rouen. Football : le FC Rouen renoue avec la victoire face à Frileuse

Après une défaite face à Gonfreville (Seine-Maritime), les Rouges et Blancs se devaient de rebondir et ce fut chose faite dimanche 6 novembre 2016 avec une victoire acquise à Frileuse (Seine-Maritime) sur le score de 1-0 lors de la 7e journée de Division d'Honneur.

Stive Mendy ouvre la marque

Un seul et unique but inscrit à la 42e minute par le buteur rouennais Stive Mendy sur un face à face bien maîtrisé. Le score n'évoluera plus dans cette rencontre même si les locaux sont à deux doigts d'égaliser à la 88e minute sur une frappe qui s'écrase sur la barre.

Un match au sommet

Au classement, le FC Rouen reste donc à la 3e place derrière Gonfreville et Pacy-Menilles (Eure- avant la prochaine journée dimanche 20 novembre 2016 avec la réception de Deville-Maromme au stade Robert Diochon pour un match au sommet.

