Journée printanière... du soleil et des T° qui grimpent jusqu'à 10 / 11° cet après midi

Il frais un peu frais ce matin avec des températures proches de zéro.....- 2.8° à Argentan... ? 1.7° à Flers... ? 1° à Alençon... 0.6% à L?aigle.... 0.8° à Mortagne... on gratte aussi les pare brise ce matin, avec quelques dépôts de givre.



Le ciel reste clair ce matin... le soleil s?installe... et va réchauffer progressivement l'atmosphère ! En milieu de journée de petits cumulus apparaissent. Un beau temps sec et ensoleillé prédomine donc toute la journée.

Les températures seront agréables.... elles culmineront entre 10 et 11 degrés

