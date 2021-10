Un village santé citoyenneté sur les conduites à risques des adolescents installé à Alençon

Pour informer des risques et dangers des conduites addictives des adolescents ... un village santé citoyenneté , réunissant des professionnels et des bénévoles d?associations d?aides, et de policiers formateurs anti-drogues, s?est installé, hier, et jusqu?à jeudi, à la halle au blé d?Alençon ....puis il s?installera dans le quartier Perseigne d?Alençon, avant d?aller, la semaine prochaine à Flers puis à Argentan....

Jeudi, à 20h30 ; salle Beaudelaire à Alençon... soirée débat autour du thème des conduites à risques....alcool, stupéfiants, auto-mutilation, jeux dangereux.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire