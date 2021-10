Caen. Caen-Nice (1-0) : Malherbe fait tomber le leader

Certes dominateurs, ce dimanche 6 novembre 2016, Nice (Alpes-Maritime) ne semble pas pressé de vouloir faire la différence. A tel point que les débats s'équilibrent, une fois passée la vingtième minute de jeu. C'est l'instant que choisi Ronny Rodelin côté caennais pour adresser une première frappe normande dans cette rencontre, mais qui atterrit directement dans la niche du portier adverse Yoan Cardinale.

Fin de la série de défaites

Dans la foulée, les Normands obtiennent un corner qu'ils exploitent de belle manière, mais l'arbitre interrompt le jeu estimant l'engagement d'Ivan Santini, trop important sur le gardien des Aiglons. Puis, Caen insiste encore sur une bonne tête de Damien Da Silva, mais Yoan Cardinale est à nouveau à la parade (28e). Les Bleu et Rouge sont assurément dans le ton, et profitant d'un mauvais contrôle de Malang Sarr, Ronny Rodelin s'invite dans la surface de réparation adverse où il est illicitement mis à terre. Pénalty, qu'Ivan Santini se charge alors de transformer (1-0, 40e).

Dès le retour des vestiaires, les Caennais mettent tout de suite la défense niçoise en difficulté. Et Yoan Cardinale fait encore des miracles sur sa ligne, sur une tête normande à bout portant (47'). Pour les Aiglons, l'avertissement est rapidement digéré. Ils repartent de l'avant et se procurent deux grosses occasions coup sur coup, dont une sur une frappe de Mario Balotelli qui vient heurter le poteau droit de Rémy Vercoutre (57e). Derrière, les Aiglons n'inquiètent pas une équipe normande qui reste solide et s'offre un succès important pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat.

Pour Nice, c'est l'échec de la saison.

C'est fini. Nice s'incline pour la 1ère fois de la saison en L1 sur la pelouse de Caen.#SMCOGCN 1-0

???? Le live: https://t.co/ZqeeX3s3IG pic.twitter.com/O8yuHTrDqI — OGC Nice (@ogcnice) 6 novembre 2016

A LIRE AUSSI.

Europa League: Nice veut garder son élan contre Salzbourg

Football, Ligue 1 : Malherbe court après les buts

Caen - Toulouse (1-0) : Malherbe retrouve la victoire

CAEN-ST-ETIENNE (0-2) : Malherbe dans le rouge, et pas qu'au classement

Paris SG: reverra-t-on le vrai Verratti?