Actuel. Rouen: This is England à l'Omnia mais aussi chez Holy Moly Burger

Le festival This is England est de retour à Rouen dès lundi 14 novembre.

5ème édition, et toujours mieux

Né en 2012 dans le cadre du comité de Jumelage Rouen-Norwich et à l'initiative de Christophe Thierry, professeur d'anglais, le festival a pour but de faire découvrir la richesse et la diversité du court-métrage britannique. En 5 soirées, le programme offre un véritable panorama, brassant tous les genres, du documentaire au film d'animation. " Lors de la première édition, il s'agissait essentiellement de films étudiants, explique Christophe, mais aujourd'hui le festival s'est étoffé."

Une plate forme web a été créée afin que les réalisateurs postent eux même leurs films. "Notre directeur artistique Elliot Ladenois prospecte en complément dans les boîtes de productions pour dénicher des films inédits et de qualité".

Les films choisis ont tout au plus au plus 1 an et demi d'ancienneté. "Cela nous permet de saisir une tendance et un contexte particulier. Ces films témoignent bien souvent du climat social du pays".

Pour marquer le coup, le Holy Moy Burger de Rouen a créé un burger spécial This is England.

Pratique. Du 14 au 18 novembre, tous les soirs à 20h, soirée de clôture le 19 à 19h30. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 6,5€. www.thisisengland-festival.com

