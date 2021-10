Foot : Coupe de Basse Normandie, L'Aigle et Argentan éliminés... Tennis, le sarthois Joie Wildfried Tsonga tombe en 8ème de finale à Indian Wells face à Robin Soderling ...Transaharienne, Jacques Laga

Foot... Coupe de Basse-Normandie: Ifs a éliminé L'Aigle aux tirs au but 5 à 4 ... Lisieux a éliminé Argentan 3 à 2 !



Tennis... Le n°1 Français Jo-Wilfried Tsonga a été éliminé cette nuit en 8e de finale du tournoi d'Indian Wells par le Suédois Robin Soderling, vainqueur en deux sets 6-3, 6-4. le joueur sarthois,8 tête de série N.9, était le dernier représentant français dans le désert californien.



Transaharienne : course à pied en auto-suffisance, l'ornais Jacques Lagarrigues, pointe ce matin 14ème, après 186 kms de course en un peu plus de 56 heures....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire