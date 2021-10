L'Agenda en Normandie : mercredi 9 novembre

MANCHE

Dans le cadre du festival Les Rendez-vous Soniques à Saint-Lô, aujourd'hui retrouvez Tournepouce par Barcella au Théâtre Roger Ferdinand dès 17h. Ce soir dès 20h, rendez-vous à la salle Beaufils de Saint-Lô pour le concert de Thomas Dutronc. Il reste des places, billetterie et infos sur lesrendezvoussoniques.com.

Le marché du terroir et de l'artisanat se tient dimanche à la salle des fêtes de Sainte Marguerite D'Elle. C'est une 1 ère édition, l'entrée est gratuite pour les visiteurs de 9 h à 18h. Idéal pour des achats de Noël , de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fins d'années qui approchent. La restauration est prévue sur place. Renseignements au 02.31.21.90.95.

CALVADOS

Demain, le Caen Basket Calvados accueille le centre fédéral pour le championnat de N1 saison 2016/2017. Rendez-vous dès 20h rue Joseph Philippon à Caen.

Vivez au rythme des courses ! Durant tout l'automne, découvrez les courses de trot de Cabourg en semi-nocturne, ce samedi 7 courses sont au programme à partir de 17h50 sur l'hippodrome. Comptez 3 euros l'entrée.

Dans le cadre des Hivernales de Falaise, le Château Guillaume-Le-Conquérant propose un conte de Noël. Avec des totems de lecture, projections vidéos, décors et ambiances sonores vous plongent dans l'univers des récits médiévaux. Visites contées pour les scolaires et les familles à 15h le week-end et 15h et 16h30 pendant les vacances scolaires. C'est à partir de dimanche et jusqu'au 2 janvier.

ORNE

Le groupe Ormuz fait du bal folk de la Bretagne au Québec avec 6 musiciens de la région de Lille, et de nombreux instruments de musique : Flûtes , Bombardes, Accordéon chromatique, Guitare acoustique, percussions, contrebasse.

Le groupe animera des stages ce vendredi après-midi, à partir de 13h30 au Chatellier entre Flers et Domfront, avec un stage de contredanses et des stages de musique : violon, flûte traversière et accordéon. Ils sont en concert à partir de 21h, pour les 35 ans de l'association les Folkeux de la Varenne.

Cock Robin est un groupe de musique pop-rock américain, fondé au début des années 80. Il compte comme chanteurs principaux Peter et Anna. Le groupe séparé en 90, s’est reformé en 2006 lors de la sortie de son quatrième album. Il est en concert ce samedi dès 21h au Casino de Bagnoles de l'Orne.