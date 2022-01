Bicross .  Coupe de Normandie.

La cinquième Manche de la Coupe de Normandie se déroulera dimanche 25 septembre sur la piste du Val de Vire. L'entrée est gratuite. Les essais sont prévus le matin à partir de 9 h et le début de la compétition est annoncé à 13 h.

COURS Mini Danse. Le cours de mini danse pour les enfants âgés de 4 à 5 ans du mercredi ayant été pris d'assaut, la maison de la jeunesse et de la culture a créé un deuxième cours le mardi de 18 h à 18h45. Il reste encore des places. Possibilité de faire un essai gratuit. Mardi 20 septembre, 18h, MJC, salle de danse, 2e étage, 1, rue des Halles. Payant. Réservation : tél. 02 31 66 35 10 ou par mail : mjc@mjc-vire.org,

Débat Tafta. Un débat sera donné samedi 24 septembre à Vire de 14 h à 18 h pour parler du traité transatlantique devant la Porte-Horloge ou dans la salle des mariages de la mairie de Vire (selon la météo). Le débat est prévu à 14h30, exposition à partir de 17h30.

Médiathèque Lecture. La médiathèque propose des lectures théâtralisées vendredi 23 septembre à 20h30. Il s'agit d'extraits des Misérables de Victor Hugo. Gratuit, réservation conseillée à la médiathèque au 02 31 66 27 10.

Forum Rentrée. Mercredi 28 septembre de 13 h à 18 h une journée d'information sera proposée pour connaître l'offre de loisirs, culturelle, sportive et touristique à Vire. Il sera aussi possible de s'informer sur le logement, les aides, et des conseils pour les économies d'énergie. La journée se déroulera à l'Espace Henry-Lesage. Entrée libre.

Boules Lyonnaises. Les vainqueurs du concours en doublettes du samedi 17 septembre sont Vivianne Derrien et Roland Mazuré. Ils ont remporté la victoire face à Bernard Roger et Pierre Leprieur sur le score de 13 à 6.

Chenil Animaux. Le chenil de Vire a récupéré une chienne croisée labrador, noire à Vaudry, un chien croisé berger allemand noir à Vire, un petit chien avec collier, mâle, marron, poil long à Vire Martilly, un croisé terrier, marron clair, mâle à Vire et un bouc avec collier à la Lande Vaumont Saint Germain de Tallevende. Pour tout renseignement, contacter le chenil-fourrière de Vire au 02 31 67 99 95.