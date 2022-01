MARIGNY. Le Duo Normand à Marigny

Cette épreuve de contre-la-montre est emblématique. Bien placée au calendrier international - pratiquement aucune course professionnelle n'est programmée ce jour-là -, le Duo Normand va aussi permettre de préparer certains coureurs pour le championnat du monde. La compétition attire toutes les catégories : des élites, des 1re, 2e et 3e catégories, mais aussi des juniors, des non-licenciés, des vétérans, des dames... L'équipe peut être également mixte. Pour tout dire, près de 400 équipes de deux coureurs sont attendues dans les rues de Marigny, entre Saint-Lô et Coutances!

L'an dernier, les Belges Victor Campenaerts et Jelle Wallays (Topsport Vlaanderen-Baloise) s'étaient imposés sur la distance reine des 54,3 kilomètres. Ce sont les Australiens Luke Durbridge et Svein Tuft, de l'équipe Orica Greenedge, qui détiennent toujours le record, depuis 2013, en 1 heure, 4 minutes et dix secondes. Un record qui a longtemps été tenu par l'Anglais Chris Boardman et l'Allemand Jens Voigt. L'organisation annonce que Durbridge et Tuft seront de nouveau sur la ligne de départ. L'équipe Orica Greenedge viendra en force puisque Lucas Hamilton et Michael Storer seront aussi de la partie. Côté équipes françaises, le Manchois Anthony Delaplace et Arnaud Gérard, Benoît Jarrier et Pierre-Luc Périchon défendront les couleurs de l'équipe Fortunéo. À la FDJ, Johan Le Bon et Marc Fournier seront présents. Les espoirs Rémi Cavagna et Corentin Ermenault, pour préparer le championnat du monde (du 9 au 16 octobre), passeront par la Normandie avant de s'envoler vers le Qatar.

Pratique. Duo Normand à Marigny (CLM par équipe de deux). Dimanche 25 septembre, à 8 h.