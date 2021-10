Samedi 29 octobre 2016, je me dirige vers l'avenue du Général Leclerc, à Rouen (Seine-Maritime) afin de participer au concours de Matos and Game, boutique spécialisée dans la vente de consoles et jeux vidéo rétro. Le concours organisé tous les samedis de 14h à 18h voit se défier une quinzaine de participants. "Ce sont aussi bien des habitués du magasin que des novices", explique Sylvain, le gérant. Le jeu change toute les semaines et il est annoncé une demi-heure avant chaque concours sur la page Facebook du magasin "afin que l'équité soit totale", ajoute Sylvain.

Quand Homer doit sauver Maggie

Aujourd'hui, c'est le jeu Les Simpsons. La partie coûte un euro, je m'installe sur la borne, introduit ma pièce et c'est parti. Il faut choisir son personnage : ce sera Homer pour moi. Ma mission : sauver Maggie, le bébé des Simpsons, kidnappée.

Lamentable échec

Pour cela, nous devons traverser la ville et repousser tous les obstacles afin de la récupérer. Le premier niveau se déroule dans Springfield. Hélas pour moi, mon aventure s'arrête dès le premier boss. Sur ma deuxième tentative, idem, mon score de 22 est bien inférieur à 69, score de l'habitué en tête au moment de ma venue. Le gagnant de chaque concours remporte soit un bon d'achat, soit un goodies surprise remis par Sylvain à chaque début de semaine.

