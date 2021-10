Alençon. Normandie: un automobiliste alcoolisé, positif aux stupéfiants, en excès de vitesse dans l'Orne

Au cours du week-end prolongé de la Toussaint, les gendarmes de l'Orne ont procédé à la rétention du permis de conduire de huit conducteurs qui circulaient à des vitesses excessives: 108 et 119km/h au lieu de 50. 141, 146 et même 155 pour 90. Enfin: 182, 185 et 198km/h au lieu de 110…

11 conduites sous l'emprise de l'alcool ont également été sanctionnées, dont une à 1gr54.

Alcool, vitesse et stupéfiants.

Certains automobilistes cumulent les infractions: ce mardi après-midi 1er novembre, sur la Nationale 12: un conducteur âgé de 25 ans qui regagnait la région parisienne a été contrôlé à 153 km/h au lieu de 110, avec une alcoolémie de 0,56 gramme. Son prélèvement salivaire aux stupéfiants s'est révélé positif aux opiacés. Ce français, qui conduisait avec un permis de conduire Luxembourgeois a dû finir son trajet comme simple passager.

